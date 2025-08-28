Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 27

Tapachula, Chis., El abogado Rafael Vila, hermano de Alejandro Vila Chávez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato y funcionario de la misma institución en Chiapas hasta febrero pasado, fue asesinado en el municipio de Pichucalco, informaron autoridades.

El ataque lo perpetró un sicario antenoche en una cafetería de esa localidad de Chiapas, colindante con Tabasco, donde, según fuentes consultadas, el abogado litigaba asuntos relacionados con el crimen organizado. Fuentes de seguridad dijeron que Vila portaba un arma, pero no tuvo tiempo de defenderse.