Versión de ataque con bombas molotov
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 27
Un tractocamión, un remolque y cinco cajas secas se incendiaron cuando se encontraban estacionados en la entrada del complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, en el sur del estado de Veracruz.
Sobre lo acontecido hay dos versiones. Protección Civil estatal aseguró que la quema fue originada por un cortocircuito; sin embargo, trabajadores dijeron que se trató de una agresión con bombasmolotov.
Ayer alrededor de las 6:30 las autoridades recibieron el reporte de la conflagración y una columna de humo. Al lugar arribaron bomberos y elementos de protección civil, quienes sofocaron el fuego. No hubo lesionados ni se requirió evacuar el inmueble.
En Guanajuato, dos menores de 17 y 14 años reportados como desaparecidos en el municipio de Pénjamo fueron encontrados durante un operativo efectuado en esa localidad para desmantelar un centro de operación del cartel Jalisco Nueva Generación; sin embargo, uno murió por las heridas graves que tenía.
El pasado 12 de agosto, Uriel Ventura Pérez, de 17 años, y Leonardo Alejandro Raya Hernández, de 14, fueron privados de la libertad por sujetos armados. Trascendió que los menores fueron torturados.
La Secretaría de Seguridad y Paz informó que del 23 de agosto a la fecha han realizado operativos en Pénjamo, donde aseguraron el centro de operación. Ese día hallaron a los adolescentes, según la página de Alerta Amber.
Detalló que aseguraron dos armas largas, un arma corta, más de 570 cartuchos, 40 cargadores, prendas, chalecos, cascos, botas, accesorios tácticos, un vehículo, hachas y una motosierra.
Atacan a jueza en Acapulco
En Guerrero, la jueza de ejecución penal Iris Peralta Salvador fue atacada a balazos la mañana de ayer, cuando se desplazaba en su camioneta junto con su hijo, en la colonia Costa Azul de Acapulco.
Autoridades locales reportaron que sufrió lesiones leves por vidrios rotos y crisis nerviosa. La unidad tenía roto el parabrisas por impactos de bala.
En tanto, el ex presidente de bienes comunales del municipio de Huitzilac, Morelos, José Luis Vargas Vara, fue asesinado alrededor de las 11:17 horas en una maderería ubicada en la carretera federal México-Cuernavaca, señaló la policía municipal.
En Chihuahua, cuatro personas murieron a balazos y quedaron calcinadas en un vehículo que fue arrojado a un barranco, en el municipio de Moris, dio a conocer ayer la Fiscalía General del Estado.
Pobladores de esta demarcación han denunciado ser víctimas de desplazamiento forzado y la incursión constante de células pertenecientes al grupo delincuencial Los Salazar.