▲ Un tractocamión, un remolque y cinco tráileres se incendiaron ayer dentro del complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz. Foto La Jornada

De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 27

Un tractocamión, un remolque y cinco cajas secas se incendiaron cuando se encontraban estacionados en la entrada del complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, en el sur del estado de Veracruz.

Sobre lo acontecido hay dos versiones. Protección Civil estatal aseguró que la quema fue originada por un cortocircuito; sin embargo, trabajadores dijeron que se trató de una agresión con bombasmolotov.

Ayer alrededor de las 6:30 las autoridades recibieron el reporte de la conflagración y una columna de humo. Al lugar arribaron bomberos y elementos de protección civil, quienes sofocaron el fuego. No hubo lesionados ni se requirió evacuar el inmueble.

En Guanajuato, dos menores de 17 y 14 años reportados como desaparecidos en el municipio de Pénjamo fueron encontrados durante un operativo efectuado en esa localidad para desmantelar un centro de operación del cartel Jalisco Nueva Generación; sin embargo, uno murió por las heridas graves que tenía.

El pasado 12 de agosto, Uriel Ventura Pérez, de 17 años, y Leonardo Alejandro Raya Hernández, de 14, fueron privados de la libertad por sujetos armados. Trascendió que los menores fueron torturados.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que del 23 de agosto a la fecha han realizado operativos en Pénjamo, donde aseguraron el centro de operación. Ese día hallaron a los adolescentes, según la página de Alerta Amber.