Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 26

Zacatecas, Zac., Personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) abrió las compuertas de la presa Excamé-Miguel Alemán Valdés como medida preventiva, pues debido a las intensas precipitaciones de los últimos días se encuentra a 104.36 por ciento de su nivel máximo de almacenamiento; es decir, comenzó a verter agua por encima de su cortina.

La Conagua alertó el martespasado a autoridades locales, incluidos los directores de protección civil de los municipios de Tepechitlán, Tlaltenango y Mómax –ubicados al sur del estado–, sobre la apertura de las compuertas, a través de las cuales se desfogan alrededor de 70 mil metros cúbicos de agua por segundo, para evitar una posible falla en el embalse.

La dependencia solicitó a las autoridades locales “su cooperación para el cuidado de la población aguas debajo de la presa”, a fin de evitar accidentes y ahogamientos de personas por la creciente de los arroyos que cruzan las poblaciones mencionadas.

Hasta ayer en la tarde no se había reportado algún percance por la crecida de cuerpos de agua en la región sur del estado.