Cristina Gómez y Javier Santos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 26

Fuertes lluvias en la región sur de Sonora inundaron un área de las instalaciones de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, en la comunidad Masiaca del municipio de Navojoa, lo que arruinó muchos pupitres e infraestructura escolar.

El plantel universitario quedó prácticamente inhabilitado por la inundación, lo que generó preocupación entre la comunidad estudiantil y académica, mientras se valoran los estragos.

Imágenes compartidas por habitantes muestran al plantel bajo las aguas, resultado de precipitaciones que alcanzaron 80 litros por metro cuadrado, situación que asimismo impactó a comunidades como Bacabachi y sus alrededores, en las que se reportaron viviendas dañadas y caminos anegados.

La unidad municipal de protección civil informó que los aguaceros extraordinarios ocasionaron la crecida de arroyos en los límites de Navojoa con Álamos, situación que obligó a brindar apoyo a personas que quedaron varadas en sus automotores, y a trasladar a familias hacia lugares seguros.