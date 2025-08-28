Jorge A. Perez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 25

Tlalixtac De Cabrera, Oax., Más de un centenar de servidores públicos cesados en diciembre pasado marcharon ayer para demandar al gobernador morenista Salomón Jara Cruz que la reinstalación de las plazas suprimidas por el decreto 24 sea conforme a derecho, respeten su antigüedad y les paguen los salarios caídos; además exigieron una disculpa pública por las calumnias de las que fueron objeto.

Los afectados se manifestaron, luego de que el pasado martes el mandatario morenista anunció que todos los trabajadores despedidos a finales de 2024 --a quienes acusó de obtener de forma ilegal su plaza-- serían reintegrados a sus puestos, respetando su antigüedad y derechos laborales.

La movilización la llevaron a cabo en la carretera federal 190 Oaxaca–Istmo, hasta llegar a Ciudad Administrativa, complejo gubernamental que alberga diversas secretarías estatales, ubicada en el municipio de Tlalixtac de Cabrera.

Mónica Galán García, una de las participantes, explicó que la caminata se efectuó entre otras cosas, para reclamar a las autoridades estatales que ofrezcan una disculpa pública a los mil 344 empleados que fueron violentados en sus derechos, primero por el despido injustificado y luego por la campaña orquestada desde el gobierno estatal en la que se les acusaba sin pruebas de la compra de sus plazas.