▲ Elementos de la Guardia Nacional comenzaron ayer sus operaciones en las instalaciones del 36 Batallón en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Foto La Jornada

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 25

Salamanca, Gto., Un cuartel de la Guardia Nacional (GN) fue inaugurado en este municipio, con la misión de coordinar las tareas operativas y administrativas de la corporación en el estado y colaborar con 24 demarcaciones en labores de seguridad pública.

Las instalaciones del 36 Batallón La Manga Salamanca tienen capacidad para albergar a 370 elementos y cuentan con helipuerto, tren de transportes (para movilizar recursos y personal), comandancia, compañías de proximidad y servicios, así como un comedor para 150 personas.

Apoyará las tareas de vigilancia en la ciudad de Guanajuato, en Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo, Celaya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Comonfort, San Miguel de Allende, Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Villagrán, Cortazar, Juventino Rosas, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Victoria, Doctor Mora, San José Iturbide, Xichú, Santa Catarina, Tierra Blanca, Atarjea.

Ayer, durante la ceremonia de inauguración, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo destacó que la estrategia es trabajar en conjunto, con respeto y con la convicción de devolver tranquilidad a cada familia.