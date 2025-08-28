Martín Sánchez

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 25

Ciudad Victoria, Tamps., La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 70 denuncias –14 de ellas penales–, contra el ex gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca así como funcionarios de su administración (2016-2022), por la presunta adjudicación ilícita de contratos que representan un quebranto al erario por alrededor de 343 millones 966 mil pesos.

En conferencia, el director jurídico y apoderado legal de la dependencia, Iván Saldaña Magaña, recalcó que el común denominador “es la complicidad desde el más alto nivel del gobierno anterior con compañías vinculadas a los hermanos Carmona (Sergio, asesinado en 2021, y Julio César)”, señalados en el estado de obtener poder político y económico por su presunto vínculo con el panismo.

“Las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, encabezada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega”, puntualizó.

Acompañado por el titular de Salud estatal, Vicente Joel Hernández; la secretaria del área de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza, y la de Administración, Luisa Eugenia Manautou, detalló que las denuncias fueron hechas ante la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso local, la Auditoría Superior del Estado y de la Federación, además de la Secretaría Anticorrupción.

Saldaña Magaña indicó que entre los ilícitos detectados se incluyen el uso indebido de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Añadió que de los más de 343 millones de pesos objeto de desfalco, 221 corresponden a recursos estatales y 122 a fondos federales.