▲ La actriz Susan Sarandon se une a la flotilla de Global Sumud, que partirá el 31 de agosto con ayuda humanitaria y un mensaje de solidaridad al pueblo palestino en Gaza. En la imagen, Sarandon tras asistir a una audiencia en el tribunal federal de Manhattan sobre el caso de deportación de Mahmoud Khalil (2025). Foto Ap

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 8

Washington. La reconocidad actriz, productora y activista estadunidense Susan Sarandon figura hoy entre los participantes en una nueva flotilla, que partirá el 31 de agosto con ayuda humanitaria y un mensaje de solidaridad al pueblo palestino en Gaza.

Sarandon, ganadora del Oscar en 1996, se unirá a la Global Sumud Flotilla junto a la activista ambiental sueca Greta Thunberg y Nkosi Mandela, parlamentario sudafricano y nieto del desaparecido líder Nelson Mandela.

Global Sumud Flotilla es una iniciativa civil, independiente y no violenta que tratará de abrir un corredor humanitario, el cual pretende romper el bloqueo israelí a la franja de Gaza.

Los organizadores explicaron que la delegación incluye a representantes de al menos 44 países y la misión involucra a decenas de embarcaciones, en un intento por desafiar el bloqueo israelí a Gaza.

De acuerdo con los informes, la flotilla partirá el domingo desde España y el 4 de septiembre se les unirá otro grupo de embarcaciones que saldrán desde Túnez.