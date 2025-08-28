Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 20

El fabricante estadunidense de microprocesadores Nvidia logró en su segundo trimestre fiscal un beneficio neto de 26 mil 422 millones de dólares, un incremento de 59.2 por ciento de ganancias frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos de Nvidia, líder en el mercado de la producción de microchips para inteligencia artificial (IA) sumaron en el trimestre de mayo a julio un total de 46 mil 743 millones de dólares, 55.6 por ciento más que un año antes y 6 por ciento respecto de los primeros tres meses de su ejercicio.