Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 19

BanCoppel adquirió el portafolio de crédito automotriz de CIBanco, institución señalada por el gobierno de Estados Unidos hace dos meses de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales.

Con la operación, BanCoppel incursiona en el mercado de financiamiento automotriz, al mismo tiempo que CIBanco se deshace de prácticamente la mitad de su negocio de crédito.

“BanCoppel adquirió la cartera automotriz de CIBanco, luego de concluir una investigación detallada y un análisis exhaustivo. Consideramos que la operación impulsa fuertemente la estrategia de crédito para movilidad de nuestra institución”, confirmó el área de comunicación de BanCoppel.

Saldo

Al cierre del primer semestre del año, el saldo de la cartera automotriz de CIBanco sumó 8 mil 302 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El portafolio de crédito automotriz de CIBanco se incrementó 28.7 por ciento en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2024 si se considera que, al concluir junio, el portafolio sumaba 6 mil 449 millones de pesos, según cifras oficiales.