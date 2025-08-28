La operación constituye un fuerte impulso a la estrategia de crédito para su movilidad, señaló la institución compradora
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 19
BanCoppel adquirió el portafolio de crédito automotriz de CIBanco, institución señalada por el gobierno de Estados Unidos hace dos meses de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales.
Con la operación, BanCoppel incursiona en el mercado de financiamiento automotriz, al mismo tiempo que CIBanco se deshace de prácticamente la mitad de su negocio de crédito.
“BanCoppel adquirió la cartera automotriz de CIBanco, luego de concluir una investigación detallada y un análisis exhaustivo. Consideramos que la operación impulsa fuertemente la estrategia de crédito para movilidad de nuestra institución”, confirmó el área de comunicación de BanCoppel.
Saldo
Al cierre del primer semestre del año, el saldo de la cartera automotriz de CIBanco sumó 8 mil 302 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El portafolio de crédito automotriz de CIBanco se incrementó 28.7 por ciento en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2024 si se considera que, al concluir junio, el portafolio sumaba 6 mil 449 millones de pesos, según cifras oficiales.
La cartera automotriz representaba, al concluir junio, 46 por ciento del negocio de financiamiento de CIBanco, de acuerdo con la CNBV.
La adquisición del segmento automotriz de CIBanco por BanCoppel se da luego de que hace una semana Multiva informó que adquirió la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco.
A su vez, Kapital Bank tomará control de una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran.
El 26 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos acusó a Intercam, CIBanco y Vector de facilitar lavado de dinero para organizaciones criminales.