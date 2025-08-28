Jueves 28 de agosto de 2025, p. 19
La región comprendida en el acuerdo comercial T-MEC reportó el mayor crecimiento durante el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con un comparativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Entre abril y junio, América del Norte –integrada por México, Estados Unidos y Canadá– avanzó 1.9 por ciento anual y 0.7 por ciento respecto al trimestre inmediato, con lo que se ubicó por encima de la expansión promedio de la misma OCDE y de la zona euro.
De telón se encuentra la lucha comercial que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado contra enemigos, aliados e incluso socios históricos y que busca compensar vía aranceles los beneficios fiscales que su administración ha refrendado a grandes corporativos estadunidenses.
Mientras se negociaba la política arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea, que terminaría por imponer la agenda de Trump (bit.ly/4mACyaF), el bloque comunitario creció apenas 0.2 por ciento respecto al primer trimestre de 2025 y 1.5 por ciento anual.
En tanto que la zona euro –acotada a los países de la Unión Europea que comparten divisa–, el crecimiento fue aun menor, de 1.4 por ciento y apenas 0.1 por ciento trimestral, de acuerdo con los datos actualizados por la OCDE.
La OCDE –hasta hace pocos años conocida como el club de los países ricos– no reporta datos sobre otras regiones económicas, como el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ni ASEAN-6 (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam), esta última con previsiones de avanzar 4.4 por ciento anual.
Acotada al reporte sobre sus países miembros, la OCDE informó que el crecimiento promedio en las economías que la integran fue de 0.4 por ciento en el trimestre y 1.7 por ciento anual. En gran medida se debe a los crecimientos individuales de Chile, cuya economía se expandió 3.5 por ciento anual; Colombia, 2.5 por ciento; Costa Rica, 3.6 por ciento, y Polonia y Lituania, ambos con avances de 3 por ciento. En la zona del T-MEC, Estados Unidos reportó una expansión de 2 por ciento; le siguió Canadá, con 1.7 por ciento, y México tuvo un avance de 1.2 por ciento.
Sin embargo, en el comparativo respecto al trimestre inmediato anterior (enero a marzo de 2025) se pueden observar un poco más los efectos de los amagos de Trump hacia sus principales socios comerciales. Canadá tuvo un nulo crecimiento respecto al primer trimestre, mientras México avanzó 0.6 por ciento, y Estados Unidos, 0.7 por ciento.
El acuerdo comercial que une a estos países en teoría se revisaría en 2026, pero la administración Trump ha impuesto una renegociación anticipada, la cual comenzará este septiembre (bit.ly/41sMHOh).