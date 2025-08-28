▲ Emilio Romano Mussali, presidente de ABM (tercero desde la izquierda), y Eduardo Osuna Osuna, Tomás Ehrenberg Aldford y Mauricio Naranjo González, vicepresidentes de la misma. Foto Luis Castillo

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 19

Con la venta de activos de Intercam y CIBanco, el sistema bancario resolvió de manera “efectiva” la problemática relacionada con las acusaciones de lavado de dinero hechas por el gobierno estadunidense, planteó Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Para el 20 de octubre, día que entran en vigor las prohibiciones para que estos intermediarios realicen ciertas transferencias de fondos con instituciones de Estados Unidos, el tema estará “prácticamente resuelto”, sostuvo Romano Mussali.

En conferencia, el presidente de la ABM informó que en dos semanas, una comitiva de banqueros viajará a Washington, Estados Unidos, para tratar con autoridades financieras de ese país temas relacionados con lavado de dinero o prevención de fraudes, pero no se abordarán directamente las acusaciones.

“Estas acciones se están dando desde el punto de vista totalmente privado. Son transacciones que están siendo acordadas y se están dando de manera natural como consecuencia de estas órdenes.

“Esto lo vemos con buenos ojos, porque el mismo mercado está permitiendo que se resuelva de la mejor manera el problema de estas dos instituciones, y eso nos va a permitir todavía con más razón llegar al 20 de octubre con este tema prácticamente resuelto”, expresó Romano Mussali.

Acusaciones

El 26 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), acusó a Intercam, CIBanco y Vector de facilitar lavado de dinero para organizaciones criminales por un monto de, al menos, 46 millones 591 mil dólares. A consecuencia de las acusaciones, las tres firmas serán bloqueadas del sistema financiero estadunidense el 20 de octubre.