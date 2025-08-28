▲ Todo incremento se realiza para garantizar la sostenibilidad de la industria familiar y la calidad de la tortilla, dice el CNT. Foto Yazmín Ortega Cortés

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 18

El kilogramo de la tortilla ha observado un encarecimiento, pues en las últimas semanas pasó de 22 a 24 pesos en algunas partes del país debido a un incremento en los costos de la cadena productiva, así como por la inseguridad, señaló el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT).

El organismo indicó que de acuerdo con un monitoreo, el alimento más importante de la población mexicana ha aumentado 2 pesos en el estado de México y la Ciudad de México.

De acuerdo con el monitoreo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el costo de este alimento ha llegado a 24 pesos por kilogramo en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztacalco.

“A más de dos años, el precio de la tortilla comienza a registrar ajustes debido al aumento en los costos de refacciones, papel grado alimenticio, fletes y la inseguridad en diversas zonas”, señaló el CNT.