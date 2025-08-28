Clara Zepeda

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 18

La población que no cuenta con un ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta alimentaria disminuyó en 22 de los 32 estados del país entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo periodo de este año, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las mayores disminuciones ocurrieron en Quintana Roo, donde el universo de personas con un ingreso laboral menor al costo de la canasta básica descendió de 23 a 18 por ciento entre junio de 2024 y el mismo mes de este año; Guanajuato, de 39.6 a 35.4 por ciento de la población, en el mismo periodo; y Aguascalientes, donde pasó de 37.9 a 34.1 por ciento, en igual lapso.

En contraste, las tres entidades con mayor aumento del porcentaje de la población que no alcanza a comprar la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo fueron San Luis Potosí, de 34.6 a 44.8 por ciento del total; estado de México, donde el universo de población en esa condición pasó de 32 a 35.6 por ciento del total, y Guerrero, con un aumento de 52.3 a 55.3 por ciento del conjunto de sus pobladores.

A escala nacional, alrededor de 45.83 millones de mexicanos, 35.1 por ciento de la población, no dispone de un ingreso suficiente para comprar la canasta alimentaria, un porcentaje que se ha mantenido constante en años recientes, nivel históricamente bajo, de acuerdo con la información del Inegi.