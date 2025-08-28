Dora Villanueva

Correos de México suspendió temporalmente los envíos hacia Estados Unidos, debido a que a partir del 29 de agosto el gobierno de ese país cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier parte del mundo, con independencia del valor de las mercancías.

El cobro de aranceles a todos los paquetes, que de inicio la administración de Donald Trump había enfilado contra el comercio asiático, terminó como una regulación general que barre con lo establecido en el T-MEC (el Tratado México, Estados Unidos y Canadá).

Ni los principales socios de Estados Unidos están exentos del pago de impuestos en paquetes con un valor menor a los 800 dólares, los llamados minimis, aunque no dejan de tener cierta “ventaja competitiva” asociada al T-MEC, explicó Gloria Rocío Estrada Antón, presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

En un comunicado conjunto, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que desde ayer se suspendieron los envíos hacia Estados Unidos y la medida será temporal “en tanto se definen procesos operativos”.

“México continúa el diálogo con autoridades de Estados Unidos, así como con organismos postales internacionales, con el fin de definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías”, explicaron Sepomex y la SRE.

Con ello, México se une a más de una veintena de países que decidieron suspender sus envíos a Estados Unidos en respuesta a la imposición unilateral de aranceles. De acuerdo con lo reportado por la Unión Postal Universal, estas interrupciones se mantendrán “a la espera de información más detallada sobre las medidas anunciadas por las autoridades estadunidenses” (bit.ly/41okaJM).