Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 17

Al cierre de julio de 2025, las exportaciones mexicanas reportaron una desaceleración, afectadas por el descenso de las ventas al extranjero de mercancías automotrices, agropecuarias y petroleras, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En medio de una carrera contra reloj que vivieron varios países durante el mes, con el objetivo de firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos, el valor de las exportaciones de mercancías ascendió a 56 mil 708.80 millones de dólares, cercanas a máximos, lo que representó un aumento de 3.96 por ciento anual en julio del presente año, tras el avance de 10.5 por ciento anual registrado en junio pasado, con cifras originales.

Dentro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 3.9 por ciento a tasa anual en el séptimo mes del año, muy por debajo del incremento de 15 por ciento anual de junio, mientras las canalizadas al resto del mundo repuntaron 12.2 por ciento anual en julio, luego del alza de 0.8 por ciento en el sexto mes de 2025.

De acuerdo con el reporte de la balanza comercial de julio, que dio a conocer el Inegi, el crecimiento fue impulsado por las exportaciones no petroleras –que representan más de 90 por ciento del total–, al crecer 5.2 por ciento. No obstante, las exportaciones se desaceleraron, ante una caída de las automotrices de 7 por ciento y que las agropecuarias disminuyeron 5.6 por ciento anual.

El retroceso de las exportaciones automotrices se explica por una caída de 9.2 por ciento en las ventas canalizadas a Estados Unidos, como de un avance de 4.9 por ciento en las dirigidas a otros mercados.

El resto de las manufacturas compensaron y crecieron 11.7 por ciento anual. Así, el comportamiento de estas exportaciones son el principal motor del comercio exterior mexicano.

Las exportaciones petroleras se contrajeron 23 por ciento en julio respecto al séptimo mes del año pasado.

“Los flujos estuvieron determinados en parte por un modesto avance de los precios del petróleo y una apreciación adicional del peso mexicano”, comentó el área de análisis de Banorte.