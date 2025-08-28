Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025

El Mundial de 2026, que organizan México, Estados Unidos y Canadá, no sólo ofrecerá un gran espectáculo deportivo, también abrirá múltiples espacios laborales para los habitantes de los países sede.

La FIFA publicó en su sitio web vacantes para ocupar puestos relacionados con la organización del evento, sobre todo en áreas como tecnología, logística, relaciones públicas, operaciones, entre otras.

En el caso de México, la mayoría de esas ofertas laborales se concentran en la capital del país, aunque también hay oportunidades de empleo en Monterrey y Guadalajara.

El nivel de escolaridad mínimo para los aspirantes es licenciatura, y en todos los casos se debe enviar el currículum en inglés.

Además, es necesario dominar los idiomas español e inglés, así como tener disponibilidad para viajar.

Entre los puestos que se ofrecen están: coordinador de voluntarios, especialista en fuerza laboral y reclutamiento, gerentes en áreas como aduanas y transporte internacional, operaciones de transmisión y planificación de servicios, información para aficionados, logística, participación gubernamental e inmigración, entre otras.