Ap

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. a11

Nueva York. Novak Djokovic superó un comienzo lento para vencer a Zachary Svajda 6-7, 6-3, 6-3 y 6-1, manteniéndose invicto en su carrera en las primeras dos rondas del Abierto de Estados Unidos.

El tenista serbio pareció estar físicamente agotado al principio del partido, como sucedió durante su victoria de primera ronda. Pero tras perder su servicio y quedar 3-1 abajo en el tercer set, finalmente empezó a lucir como el jugador que ha ganado un récord masculino de 24 títulos de Grand Slam, incluyendo cuatro en Nueva York.

Djokovic, séptimo cabeza de serie, ganó los siguientes ocho juegos contra el estadunidense para abrir una ventaja de 3-0 en el cuarto set y finalmente cerrarlo en sólo 26 minutos después de que el primer juego durara una hora.

Nole, de 38 años, ha llegado a la tercera ronda en sus 19 participaciones en Nueva York. El tenista es el jugador con más apariciones en tercera ronda de un major con 75.

Por encima de todo, Novak volvió a recordar su capacidad para manejarse ante marcadores adversos, una de las señas de identidad hacia la gloria a lo largo de su carrera.

El serbio, que en 2025 ha remontado partidos en todos los grandes, levantando un set en el Abierto de Australia (contra Alcaraz), Roland Garros (ante Zverev) y Wimbledon (con De Miñaur y Cobolli), aceptó el golpe en los compases iniciales del choque para imponer una máxima permanente en Grand Slam: la constancia para sobrevivir en el formato de las cinco mangas.