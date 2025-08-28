Jueves 28 de agosto de 2025, p. a11
Nueva York. Novak Djokovic superó un comienzo lento para vencer a Zachary Svajda 6-7, 6-3, 6-3 y 6-1, manteniéndose invicto en su carrera en las primeras dos rondas del Abierto de Estados Unidos.
El tenista serbio pareció estar físicamente agotado al principio del partido, como sucedió durante su victoria de primera ronda. Pero tras perder su servicio y quedar 3-1 abajo en el tercer set, finalmente empezó a lucir como el jugador que ha ganado un récord masculino de 24 títulos de Grand Slam, incluyendo cuatro en Nueva York.
Djokovic, séptimo cabeza de serie, ganó los siguientes ocho juegos contra el estadunidense para abrir una ventaja de 3-0 en el cuarto set y finalmente cerrarlo en sólo 26 minutos después de que el primer juego durara una hora.
Nole, de 38 años, ha llegado a la tercera ronda en sus 19 participaciones en Nueva York. El tenista es el jugador con más apariciones en tercera ronda de un major con 75.
Por encima de todo, Novak volvió a recordar su capacidad para manejarse ante marcadores adversos, una de las señas de identidad hacia la gloria a lo largo de su carrera.
El serbio, que en 2025 ha remontado partidos en todos los grandes, levantando un set en el Abierto de Australia (contra Alcaraz), Roland Garros (ante Zverev) y Wimbledon (con De Miñaur y Cobolli), aceptó el golpe en los compases iniciales del choque para imponer una máxima permanente en Grand Slam: la constancia para sobrevivir en el formato de las cinco mangas.
La sorpresa del día la protagonizó Casper Ruud, finalista en 2022, quien cayó 6-4, 3-6, 3-6, 6-4 y 7-5 ante Raphael Collignon, de Bélgica.
El quinto cabeza de serie, Jack Draper, se retiró del torneo por lesión. “Hola, chicos, siento decir que seré baja”, escribió el británico en su cuenta oficial de X.
En la rama femenil Emma Raducanu regresó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos por primera vez desde que ganó el título de 2021. La británica venció 6-2 y 6-1 a Janice Tjen en un duelo de poco más de una hora.
Un año después de su mejor resultado en un Grand Slam, Emma Navarro también avanzó con una impecable victoria por 6-2 y 6-1 sobre su compatriota estadunidense Caty McNally.
“Fue un poco más rápido de lo que suelo jugar mis partidos, pero no fue fácil”, declaró. “Ha habido altibajos este año, pero hay algo especial en el aire”.
Este jueves la mexicana Renata Zarazúa buscará hacer historia cuando se enfrente en segunda ronda a Diane Perry. La número 82 del ranking nunca ha avanzado a tercera ronda en un Grand Slam.
El español Carlos Alcaraz tuvo una brillante exhibición en su triunfo sobre el italiano Mattia Bellucci por 6-1, 6-0 y 6-3. Al número dos del mundo le tomó hora y media avanzar de ronda y se medirá ante Luciano Darderi.