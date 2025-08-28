▲ José Antonio es hermano de Lorena y Juana Ramírez, figuras emblemáticas del atletismo rarámuri. Foto embajada de México en Suiza

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. a11

Más que un deporte, para la cultura rarámuri correr representa una forma de honrar a la tierra y resistir. No se trata de buscar reconocimiento o fama; la extraordinaria habilidad de los pies ligeros tiene un objetivo mucho más profundo.

“Mi meta en cualquier carrera no es establecer una nueva marca, estrenar unos tenis o ganar la competencia, lo que busco es mantener vivas nuestras tradiciones y que la gente conozca el lugar donde nacimos y nuestro don”, compartió a La Jornada José Antonio Ramírez.

El competidor de 27 años es hermano de Lorena y Juana Ramírez, dos figuras emblemáticas del atletismo rarámuri. En poco tiempo, ha pasado de recorrer las entrañas de la Sierra Tarahumara hasta las cumbres del trail running internacional.

“Todos los días corro al menos dos horas como parte de mi preparación, al principio dolían las piernas y costaba trabajo seguir por caminos tan complicados y peligrosos donde a veces te falta el oxígeno. Sin embargo, con el tiempo me acostumbré hasta volverme más fuerte”, relató Ramírez.

En los últimos años, Antonio ha notado una menor participación de rarámuris en competencias como la tradicional carrera de bola, una práctica reconocida por la Organización de Naciones Unidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“Existe algo que se llama globalización y cada vez abarca más comunidades. Mucha gente, por ejemplo, se ha mudado a la capital de Chihuahua donde también corren, pero ya no se siente lo mismo. Antes lo hacían muchos kilómetros y había una buena competencia. Creo que es importante darles visibilidad a competencias indígenas como la de Guachochi, donde se recorren desde 10 hasta 100 kilómetros.”