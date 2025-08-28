Juan Manuel Vázquez

Meses después de abandonar la Fórmula Uno a finales de 2024, Sergio Pérez aún soñaba que competía sobre la pista. Al principio no extrañaba esa presión de estar todo el tiempo de viaje y en competencia, pero su mente y sus acciones le demostraban que no se había ido por completo. Cada fin de semana de carreras se levantaba muy temprano para ver a sus ex colegas en los distintos circuitos de esta temporada en la que ya no participaba. Y, sobre todo, no quiso correr en otras categorías del automovilismo; quería mantener intacta su memoria corporal con el recuerdo vivo de los monoplazas del Gran Circo. Todo este tiempo –admite– fue un piloto en vacaciones prolongadas.

Un día después de que Cadillac, el nuevo equipo en la Fórmula Uno, anunciara la esperada confirmación de que Checo competirá en la temporada 2026 junto al finlandés Val-tteri Bottas, en México se animaron las redes sociales y las expresiones leales de los aficionados al tapatío, quienes tampoco se resignaron a ver a su ídolo fuera del máximo circuito. Les dolió cuando se marchó por la puerta trasera de Red Bull y festejaron a su regreso con una nueva escudería, tal como lo manifestaron en la explanada de Plaza Carso, en Polanco, donde Checo fue presentado por su nuevo equipo.

“Cuando vives en la burbuja de la Fórmula Uno no asimilas lo que significas para la gente o para todo un país”, relata Checo mientras los gritos de la afición que llegó de improviso opacan el sonido de los altavoces.

“Apenas me hice consciente de ese impacto y lo que significa representar a mi país. En estos meses alejado, me detenían en las calles y me preguntaban si volvería a la Fórmula Uno y no sabía qué contestar, pero esta fidelidad de la gente es una de las razones por las que regreso”, agrega muy emocionado por escuchar de nuevo el alboroto que provoca.

“Disfrutemos juntos esta checomanía porque se va a ir pronto”, anticipa en la que puede ser su última etapa en el Gran Circo.

Había también en Checo una necesidad de desagravio por lo ingrato que fue 2024 en su carrera como piloto del máximo circuito. Si bien tuvo un buen inicio, la temporada se fue torciendo hasta convertirse en un infierno con paradas en distintas ciudades.

“No podía permitirme salir como lo hice en mi último año con Red Bull; en las últimas carreras estaba resentido con el deporte; no podía irme así de una profesión que me dio todo y a la que tanto amo. Por eso también vuelvo.”

La campaña de 2024 fue de amarguras constantes por tener que sortear los desperfectos de su monoplaza y soportar el fuego amigo con las constantes críticas que le hacían en su propio equipo.

Helmut Marko, asesor de la escudería, lo invalidó con la ligereza de quien no se hace responsable de sus palabras y hasta la prensa de algunos países se cebó con la irregularidad del mexicano. Cuando ya no estuvo más y los resultados lamentables de los sustitutos de Pérez, con el neozelandés Liam Lawson y el japonés Yuki Tsunoda, hicieron que muchos de sus malquerientes se retractaran ante los pésimos números en Red Bull.