Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 5

Visibilizar las voces de las escritoras negras-afromexicanas será el eje de un encuentro nacional que se realizará el sábado en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. “El encuentro busca poner en primer plano la riqueza cultural y el legado de lucha de estas creadoras”, destacó Nadia López García, coordinadora de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

En entrevista con La Jornada, la funcionaria federal destacó que en México persiste una deuda con las literaturas escritas en lenguas originarias, así como de las identidades afrodescendientes, de la comunidad LGBT y de migrantes. “Este evento es un reconocimiento a esa deuda histórica porque nos invita a ver la literatura más allá de lo escrito y leído en español”.

Destacó que este evento involucró a la comunidad de escritoras negras-afromexicanas de manera integral. Fueron ellas quienes hicieron la curaduría de la programación, decidieron el nombre del encuentro, así como la selección de las participantes, entre quienes destacan: Aleida Violeta Vázquez Cisneros (Guerrero), Ana de las Flores (Estado de México), Asucena López Ventura (Guerrero), Elizabeth Avendaño Sayagua (Ciudad de México).

Otras escritoras que también estarán en el evento son Jamel Ydzu Martínez Fonseca (Baja California), Juliana Acevedo Ávila (Oaxaca), Malva Marina Carrera Vega (Michoacán), Montserrat Aguilar Ayala (Michoacán), Patricia Guadalupe Ramírez Bazán (Guerrero) y Raquel González Mariche (Oaxaca).

“Caja de resonancia”

López García explicó que el objetivo es que el encuentro funcione como “un caja de resonancia para que las autoras sean quienes se nombren, se narren y se digan.

Apuntó que la literatura de las mujeres afromexicanas dialoga con la tradición literaria mexicana actual, ya que tratan de encontrar el sentido en el mundo por medio de la poesía, el ensayo, la crónica y la narrativa.