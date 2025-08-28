▲ El cuadro perteneció al coleccionista judío neerlandés Jacques Goudstikker y la propiedad donde se encontró está vinculada con la familia de un ex oficial de las SS. Foto compartida en redes sociales

De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 4

La pintura antigua Retrato de una dama, del artista italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que supuestamente fue robada por el régimen nazi en los años 40, fue identificada en unas fotos publicadas por una inmobiliaria en Argentina.

El cuadro, que perteneció al coleccionista judío neerlandés Jacques Goudstikker, fue identificado por el diario neerlandés AD por medio de una fotografía tomada en una casa en venta en Mar del Plata, ciudad balnearia ubicada a 400 kilómetros al sur de la capital argentina.

La foto de la sala de estar, publicada en el aviso de venta de la casa por la inmobiliaria Robles Casas & Campos, mostraba la que parece ser la pintura robada colgada arriba de un sofá verde.

La propiedad está vinculada a la familia de Friedrich Kadgien, un ex oficial conocido en su época como el “mago de las finanzas” de las SS, e identificado como un estrecho colaborador de Hermann Göring, alto mando del Tercer Reich.

No está claro cómo Kadgien se hizo de la pintura, pero hay registros de que, tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, escapó primero a Suiza y luego a Argentina, donde permaneció impune y falleció en 1978.

Y desaparece de nuevo

Tras el hallazgo, un fiscal federal del país sudamericano solicitó una orden de allanamiento a dicha residencia el martes, “aunque el lienzo de Ghislandi ya no estaba”, pero el fiscal confirmó a la agencia Ap que los agentes policiales recuperaron “otros elementos que podrían servir para la investigación, como armas, algunos grabados, estampas y reproducciones de época”. La búsqueda de la obra continúa de la mano de Interpol y la policía federal argentina.