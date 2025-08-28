Afp

Jueves 28 de agosto de 2025

Ámsterdam. El Museo Van Gogh de Ámsterdam advirtió ayer que podría cerrar sus puertas si no obtiene más financiamiento estatal para una renovación calculada en 104 millones de euros (alrededor de 2 mil 200 millones de pesos), que, asegura, es esencial para proteger sus obras maestras.

El recinto, que alberga la mayor colección de obras del artista en el mundo, dijo que el proyecto no se realizaría a menos que el Estado neerlandés cumpla con un acuerdo que firmó con el sobrino de Vincent van Gogh en 1962 para proveer los fondos necesarios a la entidad.

“El museo enfrenta el cierre”, afirmó la institución, “porque no podrá garantizar la seguridad de la colección, los visitantes y el personal”.

El Ministerio de Cultura sostiene que el museo ya recibe una subvención que cubre su mantenimiento bajo la Ley del Patrimonio Neerlandés y que su posición se basa en “una investigación exhaustiva” realizada por expertos independientes.