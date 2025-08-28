Jueves 28 de agosto de 2025, p. 3
Ámsterdam. El Museo Van Gogh de Ámsterdam advirtió ayer que podría cerrar sus puertas si no obtiene más financiamiento estatal para una renovación calculada en 104 millones de euros (alrededor de 2 mil 200 millones de pesos), que, asegura, es esencial para proteger sus obras maestras.
El recinto, que alberga la mayor colección de obras del artista en el mundo, dijo que el proyecto no se realizaría a menos que el Estado neerlandés cumpla con un acuerdo que firmó con el sobrino de Vincent van Gogh en 1962 para proveer los fondos necesarios a la entidad.
“El museo enfrenta el cierre”, afirmó la institución, “porque no podrá garantizar la seguridad de la colección, los visitantes y el personal”.
El Ministerio de Cultura sostiene que el museo ya recibe una subvención que cubre su mantenimiento bajo la Ley del Patrimonio Neerlandés y que su posición se basa en “una investigación exhaustiva” realizada por expertos independientes.
La disputa ha llegado a los tribunales, con un pleito iniciado por la pinoteca que debe atenderse en febrero de 2026. El museo alberga más de 200 pinturas, 500 dibujos y casi todas las cartas de Van Gogh.
El material fue entregado por el sobrino del artista, Vincent Willem van Gogh, bajo un acuerdo con el Estado que se comprometió a construir y a mantener el edificio.
Según las autoridades del museo, el edificio, inaugurado en 1973, necesita una importante renovación tras más de 50 años de uso intensivo.
El recinto es una de las instituciones culturales más populares de los Países Bajos y ha recibido a más de 57 millones de visitantes desde su apertura.
Vincent van Gogh, quien murió en 1890 a los 37 años, produjo más de 800 pinturas y es considerado una de las figuras más influyentes en el arte occidental.
Sus obras, que incluyen Los girasoles y La noche estrellada, están entre las pinturas más queridas del mundo.