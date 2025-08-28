Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 3

La asistencia a la conferencia de Álvaro Díaz, uno de los creadores del programa 31 minutos, rebasó las expectativas.

El Centro Cultural Universitario (CCU) de Ciudad Universitaria se desbordó de fanáticos de todas las edades, quienes hicieron fila por casi tres horas para ingresar a la sala Miguel Covarrubias, donde se realizó el conversatorio.

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que alrededor de mil 300 personas tuvieron que ser distribuidas entre las cinco salas del CCU, debido a la saturación de asistentes que anhelaban conocer al guionista y productor, quien además da voz a Juan Carlos Bodoque en el programa de televisión 31 minutos.

A la sala Covarrubias, donde se planeó la conferencia “31 minutos de vida” a cargo del también periodista Álvaro Díaz, sólo ingresaron 660 personas sentadas y unas 20 de pie, por lo que el personal de Difusión Cultural de la UNAM decidió habilitar el resto de las salas del complejo cultural para que más aficionados pudieran atender la plática a través de pantallas. Antes de la hora programada para el inicio del evento hubo empujones afuera de la Covarrubias en un intento fallido por ser testigos de esta conferencia.

Además de las otras cuatro salas habilitadas para los seguidores del programa chileno, se realizó una transmisión en vivo por TvUNAM.

Durante su charla, Álvaro Díaz relató el origen del programa 31 minutos, su éxito en Chile, su declive y el resurgimiento que tuvo gracias a los aficionados de México, lo que “nos dio la idea de crecer y que fue el trampolín para llegar a otros países de Latinoamérica”, resaltó tras anunciar que a finales de 2025 saldrá la película Calurosa Navidad en plataformas digitales.