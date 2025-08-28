▲ El cuadro La mesa herida –creado entre 1939 y 1940– se extravió en 1955, un año después del fallecimiento de Frida Kahlo, cuando se organizó una muestra itinerante en su honor por Europa del Este. Foto cortesía de Miguel Gleason

Omar González Morales

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 2

El cuadro La mesa herida es una de las piezas de arte moderno más buscadas en todo el mundo. Creada por Frida Kahlo entre 1939 y 1940, tras su divorcio con Diego Rivera, la pintura se perdió durante una exposición itinerante que se realizaba en las ex repúblicas soviéticas. Ahora, el investigador Miguel Gleason pretende dar con su paradero.

En entrevista con La Jornada, el documentalista y director de la fundación México en Europa, dedicada a ubicar piezas de arte mexicanas, habló de su investigación y de los rastros de esta enigmática obra, que será el centro de su próximo largometraje.

“Durante mis pesquisas de más de 20 años para la fundación, en un recorrido por Alemania me encontré con el museo Gehrke-Remund, dedicado a Frida Kahlo, que contiene réplicas de sus piezas más famosas y ahí conocí La mesa herida. La curadora de la muestra me comentó que es el único lugar donde se puede ver una réplica del cuadro original, el cual está perdido”, dijo el cineasta.

“Propuse a mis productores hacer un documental sobre nuestra búsqueda de este cuadro, que me parece el proyecto más ambicioso de todos los que he hecho. Es una obra que están buscando por otros lados. Así que comencé la investigación y el recorrido por los países del Europa del Este”.

La mesa herida es el cuadro de mayor tamaño que realizó Frida Kahlo, en el que aparece ella al centro, sentada frente a una mesa, cuyas patas tienen formas de pie, simulando el que perdió ella. A sus costados hay un muñeco que representa a Diego Rivera, a sus sobrinos y del otro lado a su mascota, el venado Granizo.

“Arte decadente y burgués”

El cuadro fue donado por la artista a la Unión Soviética en 1945; sin embargo, a los representantes culturales de ese país no les pareció atractivo y lo trataron como “arte decadente y burgués”. Decidieron guardar la pintura en una bodega de la VOKS (siglas en ruso de la Sociedad Soviética para las Relaciones Culturales con el Extranjero) en Moscú.

“En 1955, un año después de la muerte de Frida, se decidió realizar una exposición itinerante que titularon Arte mexicano contemporáneo, integrada por cientos de pinturas y otro tipo de piezas. No obstante, los organizadores de la muestra pidieron permiso al gobierno soviético para que La mesa herida fuera expuesta en un homenaje a la pintora”, comentó Miguel Gleason.

La exposición recorrió varios países y se planeó que pasara por Varsovia, Bulgaria, Rumania y Berlín del Este. El documentalista aseguró: “en Varsovia algunos expertos aseguran que la obra ‘se perdió’, aunque otros insisten que fue en Bucarest. Hay otras versiones, aunque la oficial es que en Varsovia se extravió o fue destruida”.