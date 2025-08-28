▲ Una ranita de patas rojas se asoma en un estanque de restauración. Foto Afp

Julie Watson

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 6

En cuclillas junto al borde de un estanque pantanoso, el científico Brad Hollingsworth recupera un pequeño dispositivo de grabación cuya tarjeta de memoria contiene 18 horas de sonido.

De regreso al Museo de Historia Natural de San Diego, el herpetólogo emplea inteligencia artificial (IA) para analizar rápidamente los datos, un paso crucial en la lucha para restaurar la rana de patas rojas nativa de California.

En cuestión de minutos, la IA revela una vibrante variedad de fauna silvestre: ululatos de búhos, picoteos de pájaros carpinteros, aullidos de coyotes y croar de ranas arbóreas. Fundamentalmente, no se oye el croar de la rana toro invasora, que diezmó las poblaciones nativas durante el pasado siglo.

Esta ausencia señala un paso positivo en los esfuerzos por reintroducir la rana de patas rojas, que había desaparecido en gran medida del sur de California.

Los esfuerzos de conservación buscan restaurar un ecosistema que se extiende a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, la construcción de muros fronterizos por parte de la administración Trump genera gran preocupación por su impacto en la vida silvestre y el medio ambiente en general.

Con un tamaño de entre cinco y 13 centímetros, la rana de patas rojas es el batracio nativo más grande del oeste estadunidense. Históricamente, estos anfibios abundaban en la costa de California y en Baja California, México, antes de que sus poblaciones disminuyeran.

Se cree que esta especie es la protagonista del cuento de Mark Twain de 1865, La célebre rana saltarina del condado de Calaveras, y sus patas traseras carmesí se consumieron durante la fiebre del oro. Pero a medida que la población de la rana de patas rojas disminuyó, la toro, con sus patas traseras aún más grandes, se introdujo en los menús durante el auge de California a finales del siglo XIX y principios del XX.

La población de anfibios de patas rojas fue diezmada por el apetito insaciable de las ranas toro y las enfermedades que trajeron las especies no nativas, pero también porque perdió gran parte de su hábitat debido a la sequía y al desarrollo humano en forma de casas, represas y más.

Hollingsworth no pudo estimar la cantidad de ranas de patas rojas que quedan, pero dijo que han desaparecido de 95 por ciento de su distribución histórica en el sur de California.

Robert Fisher, del Programa de la Iniciativa de Investigación y Monitoreo de Anfibios del Servicio Geológico de Estados Unidos, buscó la rana durante décadas a lo largo de unos 400 kilómetros desde Los Ángeles hasta la frontera. Encontró sólo una en 2001 y ninguna después.

Los científicos que utilizaron ADN de ranas de patas rojas capturadas en el sur de California antes de su desaparición descubrieron que eran genéticamente más similares a la población de México que cualquiera de las que aún se encontraban en California.

Diplomacia anfibia

En 2006, Fisher, Hollingsworth y otros visitaron Baja California, donde oyeron hablar de una pequeña población de ranas de patas rojas. Anny Peralta, entonces estudiante de Hollingsworth en la Universidad Estatal de San Diego, se unió a ellos. Encontraron unas 20 ranas, y Peralta se sintió inspirada a dedicar su vida a su recuperación.

Peralta y su esposo fundaron la organización sin fines de lucro Fauna del Noroeste en Ensenada, México, cuyo objetivo es promover la gestión adecuada de los recursos naturales. En 2018, comenzaron a construir estanques en México para impulsar la población de ranas que posteriormente proporcionarían huevos para repoblar la especie al otro lado de la frontera.

Pero justo cuando se preparaban para reubicar las masas de huevos, llegó la pandemia de covid. Peralta y los científicos estadunidenses se apresuraron a conseguir permisos para el inusual cargamento y un piloto para acercar las dos neveras portátiles con huevos a la frontera. El resto de su viaje hacia el norte fue por carretera, después de que los huevos pasaran una inspección de la guardia fronteriza.

Durante los pasados cinco años, Hollingsworth y su equipo han buscado sonidos para demostrar que sus esfuerzos por repoblar estanques en el sur de California dieron resultado.