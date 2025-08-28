Jueves 28 de agosto de 2025, p. 30
Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte determinó vincular a proceso a Arturo N, uno de los 13 detenidos por su relación en el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, pero por los delitos de posesión indebida de tarjeta de circulación, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la hipótesis de posesión con fines de comercio y narcotráfico.
Con éste suman ocho vinculados a proceso de los 13 detenidos por autoridades capitalinas y federales la semana pasada.
Sin embargo, hasta ahora sólo una mujer, Nery Cotonieto, se encuentra vinculada a proceso por el crimen de Ximena y José, ya que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) le imputó los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.
Mientras al resto se les abrió proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio y narcotráfico, los cuales fueron declinados ante un juez federal, entre ellos el de Francisco N, El Paco.
Además, se supo que dos de lo asegurados, Arlette Aco Sánchez y Jesús Armando Martínez Cotonieto, se encuentran en un penal de Nezahualcóyotl, estado de México.
Ayer por la mañana, en las salas orales del Reclusorio Norte se desarrolló la continuación de la audiencia inicial, al término de la duplicidad solicitada por los abogados de Arturo N.
Pruebas suficientes
El Ministerio Público de la FGJ solicitó su vinculación a proceso al terminar de leer la imputación, así como los datos de prueba anexados a la carpeta de investigación, por lo que el juez de control determinó que sí había elementos suficientes para iniciar un proceso en su contra.
Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo que hace a los delitos del fuero común, es decir, por posesión indebida de tarjetas de circulación; en tanto, dictó prisión preventiva oficiosa para los delitos federales.
Durante el acto judicial, el togado determinó declinar competencia a la Federación para que continúe con la investigación complementaria de dos meses.
Arturo N fue detenido la semana pasada en cateos realizados por autoridades capitalinas y federales, como parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y del coordinador de asesores, José Muñoz, quienes fueron ejecutados sobre la calzada de Tlalpan.