Kevin Ruiz y Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 30

Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte determinó vincular a proceso a Arturo N, uno de los 13 detenidos por su relación en el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, pero por los delitos de posesión indebida de tarjeta de circulación, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la hipótesis de posesión con fines de comercio y narcotráfico.

Con éste suman ocho vinculados a proceso de los 13 detenidos por autoridades capitalinas y federales la semana pasada.

Sin embargo, hasta ahora sólo una mujer, Nery Cotonieto, se encuentra vinculada a proceso por el crimen de Ximena y José, ya que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) le imputó los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.

Mientras al resto se les abrió proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio y narcotráfico, los cuales fueron declinados ante un juez federal, entre ellos el de Francisco N, El Paco.

Además, se supo que dos de lo asegurados, Arlette Aco Sánchez y Jesús Armando Martínez Cotonieto, se encuentran en un penal de Nezahualcóyotl, estado de México.

Ayer por la mañana, en las salas orales del Reclusorio Norte se desarrolló la continuación de la audiencia inicial, al término de la duplicidad solicitada por los abogados de Arturo N.