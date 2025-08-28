Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 30

Diputados de la Comisión Permanente del Congreso capitalino negaron la licencia de un año a dos magistrados y dos jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México que fueron electos para ocupar un cargo a nivel federal.

Los legisladores consideraron que deben decidirse por un cargo, pues no pueden desempeñar los dos al mismo tiempo.

Se trata del magistrado Joel Blanno, adscrito a la cuarta sala penal; la magistrada Yohana Ayala, de la segunda sala familiar; la juez novena oral familiar, Juana Ordóñez, y el juez adscrito a la Unidad de Gestión Judicial en materia familiar, Mirsha Rodrigo León. Los cuatro solicitaron al Legislativo licencia por un año o por tiempo indefinido sin goce de sueldo para rendir protesta ante el Congreso de la Unión el primero de septiembre.

El diputado de Morena Fernando Zárate dijo que las solicitudes de licencia son inconstitucionales. “Uno no puede estar jugando con las posiciones como se les pegue la gana”, sostuvo.