Caída de tierra y rocas afectó tres viviendas, sin daños estructurales
Jueves 28 de agosto de 2025, p. 30
El derrumbe de un talud en la colonia Lomas de las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, afectó tres viviendas en la calle Picagrecos, sin ocasionar daños a personas ni a las estructuras de dichos inmuebles, así como dos más de la parte superior, donde ocurrió el deslizamiento.
La acumulación de agua por las constantes lluvias desestabilizó el refuerzo del talud y el hormigón se desprendió junto con alrededor de 35 metros cúbicos de tierra y rocas.
El director de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, Gabriel Benavides Jones, informó que el reporte se recibió alrededor de las 12 de la noche con 11 minutos y se trasladó al punto con personal del área de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo para evaluar la situación con unidades de urgencias médicas con dos paramédicos, de los que no fue requerida su intervención.
Si bien material del desprendimiento ingresó a dos viviendas, una cocina y una habitación, y ocasionaron daños en cristales de ventanales y a mobiliario, al momento del deslave se encontraban desocupadas.
Explicó que se hizo el acordonamiento de la zona afectada, en tanto el área técnica inició las revisiones para determinar posibles daños estructurales, y en las primeras opiniones de riesgo que se emitieron no se diagnosticó esa situación en las tres casas afectadas con los números 133, 135 y 137 de la calle Picagrecos.
Tampoco se determinó riesgo de estructuras en las viviendas de la parte superior, en calzada de Las Águilas 1427 y 1429.
“En la parte de arriba se ve un riesgo, que no es inminente, y se hizo el acordonamiento para delimitar una franja de seguridad para que no se acerquen al deslizamiento del talud”.
Dijo que la alcaldía ofreció apoyar con la remoción de los materiales por conducto del área de Minas y Taludes, y las familias podrán permanecer en sus casa, pero alejados de la zona del talud, donde se mantendrá el acordonamiento.
Agregó que se emitieron algunas recomendaciones; sin embargo, explicó que por tratarse de propiedades privadas, los trabajos de mitigación de riesgos, como el reforzamiento del talud a fin de evitar más desprendimientos, deslizamientos y caída de tierra y rocas, tendrá que ser por cuenta de los propietarios de los predios.
En esa misma colonia, en julio de 2022, se registró otro derrumbe. En aquella ocasión con el desprendimiento de alrededor de 15 toneladas de tierra y rocas que afectaron también a tres viviendas de la calle Retorno de los Buharros, ocasionado también por la acumulación de agua y filtraciones en el talud; tampoco causó daños a sus ocupantes.