▲ La acumulación de agua por las constantes lluvias desestabilizó el refuerzo del talud y el hormigón se desprendió junto con alrededor de 35 metros cúbicos de tierra y rocas. Foto La Jornada

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 30

El derrumbe de un talud en la colonia Lomas de las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, afectó tres viviendas en la calle Picagrecos, sin ocasionar daños a personas ni a las estructuras de dichos inmuebles, así como dos más de la parte superior, donde ocurrió el deslizamiento.

La acumulación de agua por las constantes lluvias desestabilizó el refuerzo del talud y el hormigón se desprendió junto con alrededor de 35 metros cúbicos de tierra y rocas.

El director de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, Gabriel Benavides Jones, informó que el reporte se recibió alrededor de las 12 de la noche con 11 minutos y se trasladó al punto con personal del área de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo para evaluar la situación con unidades de urgencias médicas con dos paramédicos, de los que no fue requerida su intervención.

Si bien material del desprendimiento ingresó a dos viviendas, una cocina y una habitación, y ocasionaron daños en cristales de ventanales y a mobiliario, al momento del deslave se encontraban desocupadas.

Explicó que se hizo el acordonamiento de la zona afectada, en tanto el área técnica inició las revisiones para determinar posibles daños estructurales, y en las primeras opiniones de riesgo que se emitieron no se diagnosticó esa situación en las tres casas afectadas con los números 133, 135 y 137 de la calle Picagrecos.