Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 29

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que el aseguramiento del inmueble en la calle Tonalá, colonia Roma, corresponde a una investigación por el delito de despojo por parte de supuestos integrantes de La Unión Tepito.

Mencionó que la madrugada del 26 de agosto, por orden de un juez de control, se realizó la diligencia, ante la denuncia interpuesta por la representación legal de la empresa propietaria, que acreditó la legítima adquisición del bien mediante escritura pública.

En un comunicado, señaló que de acuerdo con la carpeta de investigación, se indaga la probable participación de un grupo de personas, entre ellas una mujer y un hombre, quienes habrían ingresado de manera violenta al edificio en 2024, “refiriendo vínculos con la organización delictiva La Unión Tepito”, por lo que empleados no pudieron volver a ingresar al inmueble.

Como parte de las indagatorias, la dependencia recabó declaraciones de testigos y obtuvo la confirmación registral de la propiedad, lo que permitió solicitar al juez el aseguramiento. La medida cautelar tendrá vigencia de 120 días y busca garantizar la preservación del bien mientras continúa la investigación.