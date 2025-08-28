Jueves 28 de agosto de 2025, p. 29
Durante la cobertura del desalojo, al pasar entre la valla policiaca siguiendo el mismo acceso que utilizaban los vecinos para sacar y colocar sus pertenencias en la calle, esta reportera fue agredida por un grupo de mujeres –que no habitaban en el edificio– y una policía identificada como Brenda Hernández, quienes la rodearon y obligaron a borrar su material periodístico.
Al sacar su teléfono y comenzar a registrar la cantidad de muebles que saturaban la vía, la oficial se interpuso y preguntó que a quién había pedido permiso para documentar. Apenas habían transcurrido unos segundos de la grabación, cuando la agente bloqueó su ángulo de visión y de manera abrupta, una de las civiles, visiblemente alterada, con voz intimidante advirtió: “De aquí no sales hasta que borres los videos”.
Durante cerca de 10 minutos la periodista fue rodeada en medio de un ambiente de hostilidad; sin oponerse y para evitar mayor confrontación mostró cómo borraba el video, y sólo aclaró que preservaría un par de fotografías tomadas con el consentimiento expreso de los vecinos.
Lejos de intervenir, la agente Brenda Hernández reforzó la agresión señalándola como responsable del acoso. “¿Ves lo que provocas?”, le reclamó, antes de ordenarle salir del lugar. Minutos después, junto con otro uniformado, se burlaron de su labor: “Esa es a la que sacamos, ¿no?”, preguntó su compañero, a lo que ella respondió con un insulto: “Sí, que chingue su madre”.
Al término de la agresión, las mujeres cubrieron sus rostros con cubrebocas y capuchas, mientras los desalojados se acercaron a preguntar por su integridad.