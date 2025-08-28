Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 29

Durante la cobertura del desalojo, al pasar entre la valla policiaca siguiendo el mismo acceso que utilizaban los vecinos para sacar y colocar sus pertenencias en la calle, esta reportera fue agredida por un grupo de mujeres –que no habitaban en el edificio– y una policía identificada como Brenda Hernández, quienes la rodearon y obligaron a borrar su material periodístico.

Al sacar su teléfono y comenzar a registrar la cantidad de muebles que saturaban la vía, la oficial se interpuso y preguntó que a quién había pedido permiso para documentar. Apenas habían transcurrido unos segundos de la grabación, cuando la agente bloqueó su ángulo de visión y de manera abrupta, una de las civiles, visiblemente alterada, con voz intimidante advirtió: “De aquí no sales hasta que borres los videos”.

Durante cerca de 10 minutos la periodista fue rodeada en medio de un ambiente de hostilidad; sin oponerse y para evitar mayor confrontación mostró cómo borraba el video, y sólo aclaró que preservaría un par de fotografías tomadas con el consentimiento expreso de los vecinos.