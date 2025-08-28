Mara Ximena Pérez

Ayer, por segundo día consecutivo, se realizó otro desalojo y más de una decena de familias fueron obligadas a salir de 19 departamentos y dos locales del inmueble ubicado en la calle República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. El operativo comenzó poco después de las 6:30 de la mañana, cuando los habitantes fueron sorprendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acompañados de un grupo numeroso de civiles.

De acuerdo con testimonios, la acción está relacionada con una supuesta compraventa realizada el año pasado; sin embargo, los afectados denunciaron que el desalojo se llevó a cabo sin mostrarles una orden judicial y sin previo aviso. La desocupación dejó en la calle una impresionante cantidad de muebles, colchones, ropa, enseres domésticos y objetos amontonados sobre la banqueta y el arroyo vehicular.

Blanca Tello, vecina del departamento número 1, quien llevaba 14 años trabajando en su pequeño taller de sellos de goma dentro del inmueble, explicó con evidente molestia que “el edificio estaba intestado, por eso, como vecinos, formamos una asociación que acreditara que realmente vivíamos aquí; gracias a eso habíamos logrado frenar intentos de invasión”.

Los afectados advirtieron que el edificio –habitado en su mayoría por personas de la tercera edad– podría ser transformado en un bar o “en dado caso, la parte de arriba en un Airbnb, te lo puedo asegurar”, detalló un vecino, al señalar que la llegada de comercios costosos, la gentrificación y el ambulantaje están “expulsando a quienes hemos vivido aquí desde siempre”.