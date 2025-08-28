▲ Los hundimientos de los hogares contiguos a la avenida Gran Canal del Desagüe van desde 40 centímetros hasta un metro respecto del nivel de la acera, señalaron habitantes. Foto Jorge Ángel Pablo García

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 28

Cada día, familias de viviendas ubicadas sobre avenida Gran Canal del Desagüe, a la altura de las colonias San Felipe de Jesús y 25 de Julio, en la alcaldía Gustavo A. Madero, viven con preocupación al observar los hundimientos de sus casas, que van desde 40 centímetros hasta un metro de profundidad.

La banqueta, que debería estar al ras de las viviendas, obstaculiza las entradas de los domicilios y en algunos casos existe una diferencia de hasta 15 centímetros entre la entrada y el nivel de la calle, lo que provoca aceras desniveladas, la salida y proliferación de fauna nociva y la inclinación de edificios de hasta cuatro pisos.

Pese a que el problema afecta a prácticamente todos los domicilios de la avenida, los reportes realizados a la alcaldía Gustavo A. Madero han sido ignorados: “Se han hecho reportes, pero no hemos visto respuesta, así como vayas caminando, el hundimiento es más y más...”, señaló Jannet Pelcastre, residente de la zona.

Ante el reciente registro de dos megasocavones en la avenida, agregó que temen que el escenario se repita y estando dormidos “no nos demos cuenta y que llegue a pasar algo así en alguno de los domicilios”.

María Rangel relató que el problema comenzó desde que entubaron el canal: “las banquetas empezaron a separarse de las fachadas”. Al respecto, María de Jesús Mujica agregó que en toda la zona hay fugas constantes y el drenaje está colapsado, lo que agrava las grietas en el suelo. “El agua se filtra por ahí”, explicó.