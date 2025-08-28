Nayelli Ramírez Bautista y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 28

De enero de 2023 a julio de este año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió 9 mil 580 denuncias por el delito de despojo, por las cuales únicamente 353 personas –equivalente a 4 por ciento– fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, los acusados son en su mayoría hombres de entre 20 y 30 años de edad, y sólo en siete casos participaron adultos mayores de 60 años.

Mientras las colonias donde hubo más querellas interpuestas fueron la Centro y la Doctores, en la demarcación Cuauhtémoc, seguida de la Agrícola Pantitlán, en Iztacalco, y San Andrés Totoltepec, en Xochimilco.

Además en las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez, en colonias como Lomas de San Lorenzo y Santa Martha Acatitla Norte y Villa de Cortés y Portales Sur, respectivamente.

La dependencia señaló que los meses con más denuncias fueron mayo y junio pasados, al registrarse mil 420, y que los horarios en los que ocurrieron los hechos fueron con mayor frecuencia de las 10 de la mañana a las 14 horas, y que la madrugada fue el periodo de menos incidencia.

Datos de la fiscalía capitalina también revelan que de 2019 a 2023 logró asegurar mil 7 inmuebles, los cuales restituyeron a quienes acreditaron la legal posesión.

El 25 de abril pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer la detención de seis personas relacionadas con un intento de despojo de un predio ubicado en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco.