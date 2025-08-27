César Arellano García

América Latina requerirá de 67 mil nuevos pilotos en los próximos 20 años y México tendrá un papel estratégico para cubrir esa demanda, señaló la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), que anunció la creación del Consejo Consultivo de Jóvenes (CCJA), el cual promoverá cursos sobre derechos laborales, educación financiera, procesos y actividades de integración para fortalecer la comunidad de aeronautas.

Para ASPA, dicho consejo representa un paso decisivo hacia un sindicalismo moderno y participativo, en el que las nuevas generaciones de pilotos tienen voz, liderazgo y el compromiso de transformar la aviación mexicana.

Indicó que actualmente, uno de cada tres pilotos agremiados a ASPA tiene 34 años o menos, cifra que refleja la fuerza y el potencial de la juventud en la aviación mexicana; el CCJA “busca fomentar su participación activa en la vida sindical, ofrecerles herramientas de desarrollo profesional y asegurar un relevo generacional sólido en la defensa de la profesión.