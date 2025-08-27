Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 31
América Latina requerirá de 67 mil nuevos pilotos en los próximos 20 años y México tendrá un papel estratégico para cubrir esa demanda, señaló la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), que anunció la creación del Consejo Consultivo de Jóvenes (CCJA), el cual promoverá cursos sobre derechos laborales, educación financiera, procesos y actividades de integración para fortalecer la comunidad de aeronautas.
Para ASPA, dicho consejo representa un paso decisivo hacia un sindicalismo moderno y participativo, en el que las nuevas generaciones de pilotos tienen voz, liderazgo y el compromiso de transformar la aviación mexicana.
Indicó que actualmente, uno de cada tres pilotos agremiados a ASPA tiene 34 años o menos, cifra que refleja la fuerza y el potencial de la juventud en la aviación mexicana; el CCJA “busca fomentar su participación activa en la vida sindical, ofrecerles herramientas de desarrollo profesional y asegurar un relevo generacional sólido en la defensa de la profesión.
“Debemos dejar de ver a los jóvenes como el eterno futuro, porque en ASPA son el presente. Su energía, ideas y compromiso están construyendo el sindicalismo que vendrá. Si queremos un gremio fuerte para los próximos 50 años, debemos integrarlos hoy y respaldar sus propuestas con toda nuestra fuerza”, afirmó el capitán Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de ASPA.
“Este consejo es la oportunidad de unir la experiencia de compañeros con la energía de quienes iniciamos carrera sindical en la aviación. Queremos aprender, aportar y ser parte de las decisiones que marcarán nuestro futuro como pilotos”, destacó el capitán Enrique Basurto, miembro fundador del CCJA.
Con este lanzamiento, sostuvo, ASPA reafirma su compromiso de construir un sindicalismo con visión de futuro, donde las nuevas generaciones asuman el protagonismo en la defensa de los derechos laborales y en la transformación positiva de la aviación mexicana.