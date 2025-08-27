▲ Al comenzar su segunda tanda de conciertos en la CDMX, la colombiana brindó una actuación inolvidable. Foto Germán Canseco

Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 31

Con sus movimientos cadenciosos, intensos, marcados, parsimoniosos, rabiosos, sensuales y, claro, con su energética y trepidante voz, la colombiana Shakira comenzó su segunda tanda de conciertos en la CDMX de Las Mujeres ya no Lloran World Tour. Un concierto de alarido de principio a fin juntó con toda su manada, aderezado con una catarata multicolor, desde el verde hasta el azul, en todos los rincones del Estadio GNP.

El ágape comenzó con una cuarteta de canciones que incluyó La huesera, La fuerte y Girl like me. Los 65 mil asistentes sucumbieron inevitablemente, una y otra vez, ante los aullidos melódicos en español e inglés de la cantante colombiana.

Tras la presentación, Shakira soltó: “Ya estoy aquí en mi casa, qué lindo es volver, en nuestra segunda vuelta por este país que amo tanto, pero tanto. Esta noche se lo merecen. No hay mejor encuentro que con mi manada mexicana”, dijo Shakira consciente de lo que iba a provocar en el público: un enorme alarido desenfrenado con réplicas de varias intensidades telúricas a lo largo de las 30 canciones que entonó con epicentro en el GNP.