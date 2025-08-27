Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 31
Con sus movimientos cadenciosos, intensos, marcados, parsimoniosos, rabiosos, sensuales y, claro, con su energética y trepidante voz, la colombiana Shakira comenzó su segunda tanda de conciertos en la CDMX de Las Mujeres ya no Lloran World Tour. Un concierto de alarido de principio a fin juntó con toda su manada, aderezado con una catarata multicolor, desde el verde hasta el azul, en todos los rincones del Estadio GNP.
El ágape comenzó con una cuarteta de canciones que incluyó La huesera, La fuerte y Girl like me. Los 65 mil asistentes sucumbieron inevitablemente, una y otra vez, ante los aullidos melódicos en español e inglés de la cantante colombiana.
Tras la presentación, Shakira soltó: “Ya estoy aquí en mi casa, qué lindo es volver, en nuestra segunda vuelta por este país que amo tanto, pero tanto. Esta noche se lo merecen. No hay mejor encuentro que con mi manada mexicana”, dijo Shakira consciente de lo que iba a provocar en el público: un enorme alarido desenfrenado con réplicas de varias intensidades telúricas a lo largo de las 30 canciones que entonó con epicentro en el GNP.
Hilvanando Empire con Inevitable, seguido de Robot, Te felicito y TQG se prolongó el gozo popero instalado en la hélice genética de cada uno de los lobeznos criados/amamantados por Shakira a lo largo de 30 años.
“¿Cómo están todos esta noche? ¿Cómo están allá atrás?… Siento que México es mi patria también. Ustedes saben que mi vida no ha sido fácil últimamente, pero nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos más sabias. La siguiente canción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia”, dijo, y soltó Don’t Bother.
Llegaron rolitas incubadas y retenidas en la mente de los cachorros fanáticos de Shakira como Si te vas, La bicicleta, Pies descalzos, Waka Waka y, por supuesto, Loba, que colocó la actuación de Shakira de ayer como una de las inolvidables.
El viernes, el próximo concierto.