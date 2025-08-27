“S

in maíz no hay país” es la divisa de un amplio movimiento social de personas productoras, artistas, intelectuales. “Sin maíz no hay negocio” podría ser el eslogan de las empresas Cargill, Archer Daniels Midland, Tyson o Pilgrim’s. No se trata del mismo grano: el primero es el maíz blanco para la alimentación básica del pueblo mexicano. El segundo, el maíz amarillo que se utiliza en la engorda del ganado; en la producción de carne, leche y huevo o se va a múltiples usos industriales.

Aunque ambos maíces son importantes para la alimentación y la industria y es válido que sean negocios con margen razonable de ganancia, deben ser objeto de políticas públicas diferenciadas. Son dos productos distintos histórica, cultural, social y económicamente, con cadenas de valor totalmente distintas.

Hay que esclarecer algunos datos sobre nuestro maíz: de 2018 a 2024, la producción nacional de maíz blanco ha oscilado entre 21.4 y 24.5 millones de toneladas para un consumo nacional de 21 millones de toneladas. Las importaciones de este grano han oscilado entre 1.1 millones de toneladas en 2018 y 200 mil en 2024. Somos prácticamente autosuficientes en este grano.

Contra lo que se piensa comúnmente, 70 por ciento del maíz blanco se produce en 85 por ciento de la superficie sembrada, en parcelas de una a 20 hectáreas por 2 millones 432 mil 892 agricultores, que constituyen 99 por ciento del total de productores. Precisando más: 72.63 por ciento de las personas productoras cultivan predios entre cero y 2 hectáreas y generan 16 por ciento de la producción nacional, con un rendimiento de 1.85 toneladas por hectárea. De los 16 millones de toneladas producidas en predios hasta de 20 hectáreas, 6 millones se dedican al autoconsumo y 10 millones se van al mercado.

En 15 por ciento de la restante superficie sembrada se genera 30 por ciento de la producción nacional por poco menos de 17 mil personas productoras que no llegan ni a 0.7 por ciento del total de productores, pero que obtienen mucho mejores rendimientos. Más de 80 por ciento del maíz blanco se produce en 12 estados de la República: Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, estado de México, Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Campeche.

Es necesario diseñar y operar una política pública que incentive la producción de maíz blanco, sobre todo donde están los productores de mayor pobreza y menores rendimientos por hectárea. Una política de este tipo debería comprender algunos factores indispensables: en primer lugar, entender la racionalidad campesina de esta región y por qué las personas productoras deciden no aumentar la siembra de maíz blanco. En segundo, diseñar una política de precios y coberturas que disminuyan los riesgos y proporcionen seguridad a los pequeños productores, a la vez que se ordenan los mercados. En tercero, poner en marcha un proceso de mejora genética de semillas, capacitación y asistencia técnica a los productores con menores rendimientos. Además, habría que prever la respuesta al gran desafío de la logística, la infraestructura que implican el transporte, acopio y almacenamiento y comercialización de la producción excedente. La política para incentivar la producción de maíz blanco para pequeños productores de los estados más pobres debe ser integral y alinear a ella programas como el de Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y Escuelas de Campo.