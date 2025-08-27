Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 11

Al inaugurar, la séptima Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), la secretaria general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Dávila Aranda, aseguró que las instituciones de educación superior están llamadas a salvaguardar la cultura, defender la igualdad, la no violencia, la libertad y la justicia.

Además, recalcó que el libro universitario –impreso o digital– es un bien público que enlaza saberes y comunidades y, por ello, esta séptima edición congrega a más de 350 sellos editoriales de 16 países.

“Invertir en su producción y circulación, así como ampliar su cobertura en Iberoamérica es optar por sociedades más informadas”, resaltó.

En el Centro de Exposiciones y Congresos, en Ciudad Universitaria, Patricia Dávila Aranda recalcó que se celebra el entusiasmo por los libros, las ideas y el aprendizaje en un encuentro que, desde su creación en 2017, se ha afirmado como referente de la vida académica, cultural y editorial de Iberoamérica.

Esta iniciativa ha crecido año tras año, convocando a universidades, editoriales, autoras y autores, así como a personal académico y estudiantes, junto con lectoras y lectores de distintas latitudes.

Democratizar el saber, es el objetivo de la feria

Su propósito, señaló, ha sido democratizar el saber, difundir contenidos humanísticos, sociales y científicos de relevancia, mediante publicaciones especializadas y establecer sinergias que trascienden fronteras.