▲ La meta, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum, es que los jóvenes de 15 años no queden marcados de por vida por obtener un promedio bajo en secundaria. Foto Roberto García Ortiz

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 11

Al presentar el nuevo Sistema del Bachillerato Nacional (SBN), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su creación, con la que se establece un marco de conocimientos común para este nivel educativo, es algo nuevo y “revolucionario”, pues, respetando las especificidades de cada institución, todos los subsistemas –que llegaron a ser hasta 35, recordó– formarán parte de una misma estructura.

Con ello, se elimina la idea de que “dependiendo de la calificación (del examen de ingreso) te tocaba la buena preparatoria o la no tan buena. Falso. Todos los bachilleratos son buenos”, enfatizó.

En México, el acceso a la educación “debe ser un derecho y que nunca nadie más en nuestro país restrinja el acceso a la educación de un joven”.

Durante la inauguración del primer ciclo escolar del SBN, en la que estuvo acompañada por Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Presidenta afirmó que todos los alumnos que egresan de secundaria, incluso con un promedio de seis en su certificado, tienen derecho a continuar sus estudios: “y no porque tuviste un promedio menor cuando saliste de la secundaria, ya vas a estar marcado para el resto de tu vida, cuando tienes 15 años”.

Y de ahí, afirmó, “surge esta idea del bachillerato nacional, porque puedes ir a un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), o a una preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o de la Universidad de Guadalajara, pero eres parte del bachillerato nacional”.

Al respecto, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, aseguró que la máxima casa de estudios “participará activamente en esta iniciativa y acompañará al gobierno en el esfuerzo de ampliar la matrícula universitaria”.

Con el SBN, explicó, México avanza hacia la integración de todas las modalidades de bachillerato público, “garantizando que cada estudiante, sin importar su origen, cuente con una vía confiable para desarrollarse plenamente”.