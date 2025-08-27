“No habrá prepas de primera o de segunda”, garantiza Sheinbaum Pardo
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 11
Al presentar el nuevo Sistema del Bachillerato Nacional (SBN), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su creación, con la que se establece un marco de conocimientos común para este nivel educativo, es algo nuevo y “revolucionario”, pues, respetando las especificidades de cada institución, todos los subsistemas –que llegaron a ser hasta 35, recordó– formarán parte de una misma estructura.
Con ello, se elimina la idea de que “dependiendo de la calificación (del examen de ingreso) te tocaba la buena preparatoria o la no tan buena. Falso. Todos los bachilleratos son buenos”, enfatizó.
En México, el acceso a la educación “debe ser un derecho y que nunca nadie más en nuestro país restrinja el acceso a la educación de un joven”.
Durante la inauguración del primer ciclo escolar del SBN, en la que estuvo acompañada por Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Presidenta afirmó que todos los alumnos que egresan de secundaria, incluso con un promedio de seis en su certificado, tienen derecho a continuar sus estudios: “y no porque tuviste un promedio menor cuando saliste de la secundaria, ya vas a estar marcado para el resto de tu vida, cuando tienes 15 años”.
Y de ahí, afirmó, “surge esta idea del bachillerato nacional, porque puedes ir a un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), o a una preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o de la Universidad de Guadalajara, pero eres parte del bachillerato nacional”.
Al respecto, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, aseguró que la máxima casa de estudios “participará activamente en esta iniciativa y acompañará al gobierno en el esfuerzo de ampliar la matrícula universitaria”.
Con el SBN, explicó, México avanza hacia la integración de todas las modalidades de bachillerato público, “garantizando que cada estudiante, sin importar su origen, cuente con una vía confiable para desarrollarse plenamente”.
Por su parte, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, calificó de un día “histórico” la puesta en marcha del nuevo sistema educativo, con el que inicia un “cambio profundo”, para que no haya, aseguró, "estudiantes de primera o de segunda, o que se piense que una escuela es la única que tiene el mayor nivel”.
Reunidos en el anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, Delgado Carrillo recordó la trayectoria de la mandataria como líder estudiantil y su lucha en la defensa de la educación como un derecho, y en contra de cualquier forma de exclusión de las aulas.
Hoy, indicó, como primera presidenta en la historia de México, “demuestra que la educación es tierra fértil para todos, y no una escalera para que algunos suban pisando a los demás”, y enfatizó el compromiso de la actual administración de entender la educación como un derecho, y “no un privilegio, no una mercancía”.
Tras enfatizar que el examen estandarizado que aplicaba la extinta Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior era una “máquina perfecta de exclusión disfrazada de meritocracia”, destacó que con la presentación del SBN de la Nueva Escuela Mexicana, “se termina con la falsa idea de que hay preparatorias de primera o de segunda. La unificación del bachillerato que celebramos es un acto de justicia histórica”.
Actualmente, explicó, se cuenta con 32 subsistemas de bachillerato en el país, lo cual se ha convertido en un “laberinto educativo (...) pero ahora construimos una casa común del conocimiento, el Marco Curricular Común Único, que garantiza que el hijo del campesino en Chiapas o del obrero en Tijuana compartan los mismos fundamentos, mientras cultivan sus propias raíces y lenguas maternas”.