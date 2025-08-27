Política
Jueza deja firme orden de aprehensión contra Aureoles Conejo
Jueza deja firme orden de aprehensión contra Aureoles Conejo
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 10

La orden de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, prófugo de la justicia, continúa vigente, luego de que una jueza de distrito negó concederle una suspensión definitiva contra nuevas órdenes de arresto. Los actos que reclamó en su demanda son diferentes a aquellos para los que ya cuenta con protección: delitos de asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero por un monto estimado en 3 mil 412 millones de pesos, destinados a la construcción de siete cuarteles en la entidad. La impartidora de justicia recordó que de febrero a la fecha, Aureoles Conejo ha solicitado tres amparos contra órdenes de arresto, y de ellos sólo quedaba la suspensión otorgada la semana pasada, pero ese recurso no tenía relación con el mandamiento por el cual se ordenó su detención.

