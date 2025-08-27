Ángeles Cruz Martínez

Cuando se diagnóstica diabetes el paciente ya tiene daño renal, cardiovascular y en otros órganos, debido a que pudo desarrollar la enfermedad desde varios años atrás, incluso en la infancia, afirmó Jorge Yamamoto, presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes. Por eso, el manejo clínico no debe limitarse al control de los niveles de azúcar. Médicos y pacientes deben incluir la vigilancia de órganos y sistemas del organismo para prevenir complicaciones graves.

Otro padecimiento asociado es la hipertensión arterial, que en México afecta a 40 por ciento de los adultos, con base en los criterios que han regido hasta ahora de considerar como normal tener una presión de 120/80 milímetros de mercurio (mm/HG). Pero, informó Yamamoto, recientemente la Asociación Americana del Corazón (AHA por sus siglas en inglés), organismo líder a nivel internacional, planteó la modificación de la escala, de tal manera que lo idóneo es estar por debajo de estos números.

El organismo propone que la presión arterial sistólica (la fuerza con la que circula la sangre al salir del corazón) tendrá la categoría de elevada en el rango de 120 a 129, mientras la diastólica (cuando el corazón se relaja y se llena de sangre) debe mantenerse en menos de 80.

Una hipertensión en estadio 1 es de 130-139/80-89 mmHG; estadio 2 con más de 140/90 y severa si se encuentra por arriba de 180/120. Es una emergencia médica si el paciente presenta dolor de pecho, dificultad respiratoria, dolor de espalda, entumecimiento, debilidad, cambios en la visión o dificultad para hablar, indican los nuevos criterios de la AHA.