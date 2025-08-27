Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 9
Ante los retos que implica el cambio climático, ministros de 22 países de América Latina y el Caribe, entre ellos México, Brasil, Cuba y Venezuela, firmaron ayer una declaración ministerial para reafirmar sus convicciones de avanzar hacia una transición “justa, ordenada y equitativa” en esta materia rumbo a la COP30, de Belém do Pará, Brasil.
El documento Declaración Ministerial de la Ciudad de México: América Latina y el Caribe hacia la COP30, suscrito por Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, subraya “la responsabilidad histórica de los países desarrollados y la necesidad de respetar la soberanía y las realidades nacionales bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas”.
Bárcena indicó que la declaración reconoce de manera concreta el papel de las comunidades locales, los pueblos indígenas y afrodescendientes, “guardianes de nuestros ecosistemas”, y se busca incorporarlos demanera central “porque se trata de vincular el cambio climático con la vida cotidiana de las personas”.
Los ministros hicieron énfasis en la alineación de esta firma con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las convenciones de Biodiversidad y Desertificación y con los principios de la Declaración de Río de 1992.
Asimismo, subrayaron su relación con la Agenda 2030 en materia climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al integrar agendas regionales, como la de Antigua y Barbuda para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la iniciativa Bosques Tropicales para Siempre, con la propuesta de incluir a la Gran Selva Maya en los fondos de protección.
André Corrêa do Lago, presidente designado de la COP30, señaló que el deseo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es “devolver la confianza al multilateralismo y asegurar que o trabajamos juntos o no vamos a conseguir lo que tenemos que hacer”.
Los ministros subrayaron las contribuciones a nivel nacional, en línea con el Acuerdo de París, que cumple 10 años, con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados.
La adaptación se consolidó como eje central de la acción climática de la región, reconociendo que América Latina y el Caribe pueden ofrecer soluciones clave al mundo.
En materia de financiamiento climático, se resaltó la urgencia de contar con recursos nuevos, adicionales, predecibles y accesibles.
Asimismo, los países coincidieron en operar de manera racional el Fondo de Daños y Pérdidas y reforzar mecanismos regionales como el Fondo de Adaptación y Combate a Desastres Naturales.
Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático de Guatemala, agradeció la organización de la reunión por “fortalecer a la región” en mate-ria ambiental.
La declaración fue firmada por México, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Uruguay y Venezuela.