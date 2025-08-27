Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 9

Ante los retos que implica el cambio climático, ministros de 22 países de América Latina y el Caribe, entre ellos México, Brasil, Cuba y Venezuela, firmaron ayer una declaración ministerial para reafirmar sus convicciones de avanzar hacia una transición “justa, ordenada y equitativa” en esta materia rumbo a la COP30, de Belém do Pará, Brasil.

El documento Declaración Ministerial de la Ciudad de México: América Latina y el Caribe hacia la COP30, suscrito por Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, subraya “la responsabilidad histórica de los países desarrollados y la necesidad de respetar la soberanía y las realidades nacionales bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas”.

Bárcena indicó que la declaración reconoce de manera concreta el papel de las comunidades locales, los pueblos indígenas y afrodescendientes, “guardianes de nuestros ecosistemas”, y se busca incorporarlos demanera central “porque se trata de vincular el cambio climático con la vida cotidiana de las personas”.

Los ministros hicieron énfasis en la alineación de esta firma con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las convenciones de Biodiversidad y Desertificación y con los principios de la Declaración de Río de 1992.

Asimismo, subrayaron su relación con la Agenda 2030 en materia climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al integrar agendas regionales, como la de Antigua y Barbuda para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la iniciativa Bosques Tropicales para Siempre, con la propuesta de incluir a la Gran Selva Maya en los fondos de protección.