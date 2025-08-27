Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 8

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respondió a quienes cuestionan que tenga una casa en Tepoztlán, Morelos, valorada en 12 millones de pesos. Aseguró que la está pagando con un crédito hipotecario que cubre con su salario de legislador y los recursos que obtiene de su canal en YouTube.

En entrevista por la mañana en la antigua sede de Xicoténcatl, destacó que no es una propiedad ostentosa: se trata de un terreno de mil 200 metros cuadrados con una casa campestre rodeada de vegetación y ubicada a un costado de El Tepozteco , en una zona exclusiva del municipio morelense. Asimismo, sostuvo que este inmueble está en su declaración patrimonial.

“Mucho me extrañaba que no hubieran sacado algo al respecto. Es una casa que compré a crédito” en noviembre del año pasado y que él mismo ha mostrado en videos. “Cualquiera que se meta a mis redes puede conocer la casa, su dimensión.”

Deploró que una comentarista de radio sugiriera que habría adquirido esa propiedad con recursos del narcotráfico. Esa, dijo, es “una acusación temeraria”. Su patrimonio, reiteró, es legítimo. “Nadie me ha regalado nada, mucho menos un grupo criminal”.