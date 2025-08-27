Enrique Méndez y Fernando Camacho

Las comisiones de Vivienda y Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobaron cambios a las leyes de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para incluir el concepto de “vivienda adecuada”, como base para la construcción y entrega de créditos hipotecarios.

Estos cambios reglamentan la reforma constitucional del año pasado, que prevé el derecho a una vivienda adecuada para los trabajadores y la obligación del Estado de proveerla, así como la constitución de un fondo que permita otorgar créditos asequibles.

Las comisiones avalaron la propuesta de la diputada Rosario Orozco (Morena) para precisar que el concepto y la definición de vivienda adecuada “sean medibles, lo que en conjunto logrará que el derecho a la vivienda se pueda materializar”.

En sus consideraciones, la comisión también alertó sobre el deterioro de los inmuebles de uso habitacional en el país. Citó que, según datos de la Encuesta Nacional de Vivienda, 58.5 por ciento de las casas presentan algún grado de reparación de infraestructura o estética, y que 24.6 por ciento de las que están habitadas tienen más de 30 años de antigüedad y muchas no reciben mantenimiento.