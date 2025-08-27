Néstor Jiménez

El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con un mecanismo de revisión de los nombres de las organizaciones que buscan ser partidos políticos, para revisar que no presenten información que confunda a la ciudadanía, explicó la consejera Norma de la Cruz.

Interrogada sobre el caso de los ex integrantes del Partido Encuentro Solidario (PES) que buscan formar el partido Construyendo Solidaridad y Paz, con las siglas CSP, idénticas a las de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que debe haber una denuncia para iniciar un proceso de revisión, pero señaló que ya hay antecedentes de casos similares en los que se definió la vía para abordar esas quejas.

“Desde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el INE ya se han hecho revisiones de los nombres que usan asociaciones y agrupaciones políticas, porque se han dado algunos casos donde hay estos nombres que pueden confundir a los ciudadanos”, apuntó la consejera, miembro de´ dicha comisión.