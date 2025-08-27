Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 7

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la declaración de validez de la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), uno de los nuevos órganos creados con la reforma al Poder Judicial de la Federación, el cual estará integrado por Celia Maya García y Bernardo Bátiz Vázquez, entre otros.

Se trata de la instancia que asumirá las funciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para investigar y, en su caso, sancionar a los juzgadores federales que en sus funciones hayan incurrido en negligencia o falta grave.

La sala superior aprobó ayer –por tres votos contra dos– el proyecto de Felipe de la Mata Pizaña en el que se determinó como infundada la petición de nulidad, con el argumento de un impacto por el presunto reparto de acordeones.

De la Mata expuso que la queja estuvo acompañada de “pruebas privadas y técnicas sin valor probatorio pleno”.

Como parte del recurso, se denunció la supuesta publicidad pagada en redes sociales, que constituiría un financiamiento paralelo; presunta participación de funcionarios, servidores de la nación y de Morena, además de distribución masiva, sistemática y territorializada, y uso indebido de recursos públicos, lo cual también descartó la sala superior.