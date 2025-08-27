Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 6

Entre notorias ausencias de ministros, consejeros y representantes de los otros poderes, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, presentó ayer su último informe de labores, con lo que cerró la etapa de los últimos 30 años del Poder Judicial de la Federación (PJF), que cambiará su integración a partir del primero de septiembre.

En su último discurso público como titular del PJF, antes de colgar la toga, Piña denunció calumnias, desinformación y agresiones contra la Corte que presidió desde enero de 2023, pero defendió que, pese a todo, la justicia se impartió.

“Durante los últimos dos años y medio, la Judicatura siguió trabajando sin descanso, en condiciones de adversidad sin precedente, bajo asedio; a pesar de las calumnias, la desinformación y la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias”, subrayó en el alto tribunal.

Piña, quien se opuso junto con la mayoría de ministros a la reforma judicial de 2024 –que los obligará a dejar el cargo el 31 de agosto–, afirmó que en el PJF “no apelamos nunca a la confrontación, sino a la razón, el diálogo y el derecho”. Enfatizó que la independencia judicial “no es un título, sino un principio que se ejerce”, y cerró con: “hoy sólo concluye una etapa, no la misión”.

En su discurso de casi una hora, destacó logros que calificó de iné-ditos en fortalecimiento jurisdiccional, combate a la corrupción, transparencia y reingeniería administrativa, además de eficiencia en el gasto. Al concluir, recibió aplausos de los ministros en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Margarita Luna Ramos; de los consejeros de la Judicatura José Alfonso Montalvo y Lilia Mónica López, y del personal de la Corte.