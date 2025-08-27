Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 5

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estaría de acuerdo en disminuir 50 por ciento el financiamiento público a partidos, pero siempre y cuando los recursos se distribuyan de manera equitativa, “pareja” entre todas las fuerzas políticas, sin importar el número de electores que representen, sostuvo el coordinador Manuel Velasco.

Durante la reunión plenaria del PVEM, de cara al próximo periodo de sesiones, expuso que apoyan la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero debe lograr el mayor consenso posible. “Sí estamos con esa reforma, pero también decimos que se debe debatir ampliamente, que todos deben ser tomados en cuenta.”

En conferencia de prensa posterior, en la que estuvo acompañado por el coordinador de los diputados del Verde, Carlos Alberto Puente, y la dirigente nacional, Karen Castrejón, el senador Velasco sostuvo que no está en riesgo la coalición con Morena y el PT.

Es indispensable, recalcó, evitar desequilibrios que pudieran generar ventajas indebidas o inequidades entre partidos grandes y pequeños, por lo que insistió en que la reducción de fondos públicos debe acompañarse de un rediseño que garantice igualdad de condiciones.