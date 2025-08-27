▲ En la biblioteca de la Secretaría de Gobernación, los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona, Norma Irene de la Cruz Magaña, Jorge Montaño Ventura y Guadalupe Taddei Zavala, posaron junto a Pablo Gómez Álvarez, Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy Ramos. miembros de la comisión presidencial para la reforma electoral. Foto Segob

Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 5

La comisión presidencial para la reforma electoral se reunió ayer con los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y acordaron que los miembros de esa instancia comicial presentarán un listado de “temas específicamente técnicos”, en conjunto con la creación de grupos de trabajo para ello.

En la que fue una de las primeras reuniones de la comisión presidencial, el presidente de esta instancia, Pablo Gómez Álvarez, garantizó que trabajarán para mantener la imparcialidad del órgano comicial.

Consultado en entrevista sobre si la comisión considera importante preservar la autonomía del INE, respondió que “nosotros formamos parte de una corriente histórica en México que luchó siempre, y sigue luchando, por abrirle camino a la imparcialidad de los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales”.

Dejó en claro que “esa posición la mantiene el gobierno de la presidenta (Claudia) Sheinbaum, y la conservará hasta el final de este proceso. Para nosotros no hay la menor duda: somos una de las grandes fuerzas que impulsaron esa lucha y seguiremos haciéndolo. Y esa lucha, por desgracia, no dio los resultados inmediatos que siempre anhelamos, y siempre nos enfrentamos con órganos electorales parciales, integrados por los partidos, no integrados de otra manera”.

Por ello, subrayó, “ahora queremos un cambio también, dar ya el último salto y definitivo para garantizar la imparcialidad de todos los órganos electorales”.

En el encuentro, realizado en la biblioteca de la sede de la Secretaría de Gobernación, estuvo presente la titular de esa dependencia, Rosa Icela Rodríguez, así como el resto de los integrantes de la comisión.