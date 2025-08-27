Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 4
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, acusó ayer recibo de la salida del senador Néstor Camarillo de esta fuerza política, al destacar que las puertas del instituto siempre estarán abiertas para que entren los priístas, pero también para los que se quieran ir.
Al iniciar los trabajos de la reunión plenaria de diputados y senadores del PRI, dijo que quien no esté conforme, que se vaya. “Aquí no pasa nada. El que no esté de acuerdo, que le dé para adelante”, subrayó.
Moreno hizo un llamado a defender sin miedo a la República, “que atraviesa por el momento más peligroso de su historia, de la democracia, las instituciones y las familias”.
En la sede nacional del tricolor, resaltó que eso debe hacerse sin miedo, porque “los miedosos son cobardes y aquí no se aceptan cobardes”.
Ante sus correligionarios, reunidos a puerta cerrada, también consideró que este es el momento de demostrar la unidad y la cohesión.
El coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira, apuntó que las prioridades de su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones serán la defensa del federalismo, el fortalecimiento de la República, la reforma para salarios mínimos profesionales y un presupuesto para 2026 con verdadero sentido social.
En un comunicado, ratificó el rechazo del PRI a participar en la comisión presidencial para la reforma electoral, que “en estos momentos no es necesaria”.
El coordinador de los senadores priístas, Manuel Añorve, dijo a su vez que, ante los “momentos complejos y de acoso gubernamental que vive el partido, los priístas poseen la determinación necesaria para defender con firmeza a su instituto político y a la República”.
Manifestó el respaldo de los senadores a su dirigente, quien enfrenta la posibilidad de un juicio de desafuero. “No estás solo, presidente. Aquí hay que demostrar carácter y decisión. La defensa no recae únicamente en tu persona, sino en todo el partido. Nos quieren exterminar, pero no lo vamos a permitir. La destrucción del PRI representaría la destrucción de México”, subrayó Añorve en el primer día de la plenaria, la cual concluirá mañana.