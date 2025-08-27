De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 4

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, acusó ayer recibo de la salida del senador Néstor Camarillo de esta fuerza política, al destacar que las puertas del instituto siempre estarán abiertas para que entren los priístas, pero también para los que se quieran ir.

Al iniciar los trabajos de la reunión plenaria de diputados y senadores del PRI, dijo que quien no esté conforme, que se vaya. “Aquí no pasa nada. El que no esté de acuerdo, que le dé para adelante”, subrayó.

Moreno hizo un llamado a defender sin miedo a la República, “que atraviesa por el momento más peligroso de su historia, de la democracia, las instituciones y las familias”.

En la sede nacional del tricolor, resaltó que eso debe hacerse sin miedo, porque “los miedosos son cobardes y aquí no se aceptan cobardes”.

Ante sus correligionarios, reunidos a puerta cerrada, también consideró que este es el momento de demostrar la unidad y la cohesión.

El coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira, apuntó que las prioridades de su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones serán la defensa del federalismo, el fortalecimiento de la República, la reforma para salarios mínimos profesionales y un presupuesto para 2026 con verdadero sentido social.